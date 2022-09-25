محافظ كفر الشيخ: نسعى ليكون العام الدراسي الجديد مبهجا للطلاب وأسرهم

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الاستعدادات مستمرة لبدء العام الدراسي الجديد، إذ جرى التنسيق مع مديرية الصحة، ومراجعة التجهيزات المدرسية والأنشطة، موضحًا: «تلاميذ الصف الأول الابتدائي بدأوا مع أسرهم في الذهاب إلى المدارس حتى يتعرفوا على فصولهم والأنشطة المقامة في المدرسة، ويجري تعريفهم بالأنشطة المقامة بالمدرسة حتى يكون عاما دراسيا مبهجا بالنسبة لهم».

2244 مدرسة في كفر الشيخ

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «لدينا 2244 مدرسا ما بين تعليم عام أو فني، وتم المرور من قبل كل الأجهزة وبخاصة رئاسة المدن والأحياء لمراجعة ما إذا كانت هناك أي إشكالية للتعامل معها».

وتابع محافظ كفر الشيخ: «كل الأجهزة تتشارك حتى يكون عاما دراسيا جديدا مبهجا للطلاب وأسرهم، وتراجع كل الأجهزة ما إذا كان هناك أي إشغالات، بالإضافة لترتيب الأبنية الداخلية».

اجتماع الرئيس مع وزير التعليم

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تناول «متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم»، ووجه الرئيس، باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب.