بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي ونقل بـ«زراعي البحيرة»

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ونقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام قرية راضي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشاملة لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارتين

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى الشاملة بكفر الدوار، لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد حمدي عبدالحميد، 47 سنة، مقيم في الإسكندرية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وأسماء محمد حامد، 41 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاطمة محمد الفيشاوي، 40 سنة، مصابة بكسر في الحوض، وحبيبة سعد الفيشاوي، 17 سنة، مصابة بنزيف في المخ، وسعد محمد الفيشاوي، مصاب بحرج قطعي في الوجه، وجميعهم مقيمون في المنتزه بالإسكندرية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.