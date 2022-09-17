إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي عند الكيلو 142 الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وجاري تقديم الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «رمضان عبد القوى ميزار»، 72 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري، و«عاشور شعبان محمد» 54 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم، و«شعبان حسن عبد القادر» 52 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمو محافظة الفيوم، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى.