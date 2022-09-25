مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم برشيد في البحيرة

لقى طفل مصرعه فيما أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر أمام مسجد أبو مندور بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر أمام مسجد أبو مندور بذات المركز، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص وجارٍ عمل الإسعافات الأولية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين وفاة مصطفى حسن حمادة، 8 أعوام، مقيم برج مغيزل بكفر الشيخ، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصابين

فيما أصيب كل من محمد حسن حمادة، 6 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيسر، وغالي حسن حمادة، 10 أعوام، مصاب بجرح بالوجه وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وملك نشأت غالي، سنة ونصف، مصابة باشتباه كسر بعظام الوجه وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجيلان إبراهيم محمد، 33 عاما، مقيمة رشيد، مصابة بكدمة شديدة بالجبهة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء إبراهيم محمد، 27 عاما، مقيم رشيد، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.