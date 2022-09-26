تسليم 21 مشروعا لسيدات الجزيرة الخضراء بمطوبس ضمن برنامج «فرصة»

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، 21 مشروعاً لسيدات الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، في إطار برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذها المديرية، وضمن برنامج «فرصة».

تدريب 21 سيدة

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه تم تدريب 21 سيدة لعدة أشهر على منتجات مخلفات النخيل تحت اسم مشروع «جذور» لتدوير مخلفات النخيل، وبعد التدريب تمكنت السيدات من إنتاج مصنوعات ومنتجات من الشنط والديكور غاية في الجمال، مشيرا إلى أن برنامج «فرصة» يهدف إلى استكمال استهداف مستفيدي «تكافل وكرامة» وتمكينهم اقتصادياً وتحسين الدخل.

تعديل السلوك الشخصي

وأضاف «مسلم»، أن الفكرة جاءت من خلال استخدام مخلفات النخيل التي يُجرى إلقائها وحرقها في القمامة في صناعة حقائب ومنتجات بشكل احترافي، وبدأ المشروع بتدريب 21 سيدة واستغرق حوالي 7 أشهر، جرى خلالها عمل عدة جلسات تتضمن توضيح وشرح تفاصيل المشروع، وتعديل السلوك الشخصي نحو تقديم شخص منتج.

وذكر أن تسليم المشروعات يشمل معدات وخامات التصنيع من الخوص والجلد وذلك بجهود منسقي برنامج «فرصة» بمحافظة كفر الشيخ بقيادة مصطفى صبري، والدكتورة نسمة عبد الحليم إبراهيم، وأحمد غنيم، وتنفيذ وتنظيم جمعية عطاء دسوق، وبحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ومستشاري برنامج «فرصة» وعدد من القيادات التنفيذية.