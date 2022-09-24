«التنمية المحلية»: برنامج «مشروعك» وفر أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل منذ 2015

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر أغسطس الماضي في تنفيذ 2000 مشروع على مستوى المحافظات بإجمالي حجم قروض 567 مليون جنيه، وبشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، ليساهم في توفير أكثر من 95 ألف و800 فرصة عمل حقيقية.

«مشروعك» وفر قروضًا بقيمة 25 مليار جنيه

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن برنامج «مشروعك» نجح، منذ تدشينه في الربع الأول من 2015، في توفير 198 ألف و600 مشروع بإجمالي حجم قروض تجاوزت 25 مليار جنيه، ووفرت ما يزيد عن مليون و777 ألف فرصة عمل حقيقية.

ولفت متحدث وزارة التنمية، إلى أن عرض منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهم في سد جزء من فجوة الطلب في السوق المحلية، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق مستوى الطلب.

وأشار «قاسم» إلى أن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك» ساهم في رفع عجلة الروابط الأمامية والخلفية للمشروعات الجاري تنفيذها، وهذه جزئية اقتصادية في غاية الأهمية، وهذا حدث بشراكة استراتيجية مع اتحاد الصناعات المصرية.

المنيا تتصدر عدد مشروعات البرنامج

وأفاد بأن محافظة المنيا تتصدر المشهد بتنفيذ 22 ألف و400 مشروع، يليها محافظة سوهاج بواقع 21 ألف و300 مشروع، ثم البحيرة 18 ألف و500 مشروع، والدقهلية 16 ألف و500 مشروع، والشرقية 15 ألف و800 مشروع، وبني سويف 15 ألف و600 مشروع.