«التضامن»: «2 كفاية» تصحح المفاهيم الخاطئة حول مسألة تنظيم الأسرة

قال أحمد يونس، مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع بدأ بناء على توجيهات القيادة السياسية في عام 2018، ومر 4 سنوات على الانطلاق، وبالفعل كان مستهدف الوصول لمليون أسرة من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، وهي الأسر التي تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا مشروطا، كونها الأسر الأكثر فقرا، وبالرغم من ذلك لديهم معدلات مرتفعة للإنجاب في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الجيزة وحتى محافظة أسوان ومحافظة البحيرة بوجه بحري.

تصحيح المفاهيم الخاطئة

وأضاف «يونس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن العمل كان يركز على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تخص تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى العمل على ملف محو الأمية لهذه الأسر، بجانب دعمها ماديا، والمشروع يشمل 10 محافظات، بداية من الجيزة وحتى محافظة أسوان، وتم العمل على أكثر من محور، أولها المحور التوعوي من خلال الحملات التوعوية التي كان بطلها الفنان أكرم حسني، بجانب دقيقة أسرية تذاع على الإذاعة المصرية بشكل يومي، بالإضافة لحملات طرق الأبواب، حيث تقوم الرائدات الريفيات بالتوعية بالمنازل.

التعاون مع الجمعيات الأهلية

وتابع مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعاون مع الجمعيات الأهلية الموجودة داخل هذه المناطق والنجوع والعزب، من خلال المتطوعات من نفس القرى، التي تنزل لتوعية الأسر بنفس لغتهم وطريقة ملابسهم وفكرهم، ويحاولوا إقناعهم بمفهوم الأسرة الصغيرة، مشيرا إلى أن الندوات التثقيفية والتوعوية التي يحاضر بها رجال الدين والمثقفين والمؤثرين، مما أتى بثمار خصوصا مع الخطوات التحفيزية التي تحفز الأسر للجوء لتنظيم الأسرة.