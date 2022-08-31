«التضامن» تنظم 9 ملايين زيارة للأسر المستفيدة من مشروع «2 كفاية»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إنَّ مشروع «2 كفاية» يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في كفالة حقوق كل طفل في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة في تنمية الأسر المصرية، وبالتالي يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.

وقالت الوزارة إنَّ مشروع الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية، يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

المشروع يستهدف مليون سيدة في 10 محافظات

وأضافت الوزارة أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة مثل «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان»، بالإضافة إلى حي الأسمرات.

وأوضحت الوزارة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية ونجع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى بداية عمليات اختيار 300 جمعية أهلية جديدة بهدف التوسع في المشروع، هذا إلى جانب تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

300 ألف مستفيدة من عيادات تنظيم الأسرة

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 300 ألف سيدة، كما وصل إجمالي السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالي 235 ألف سيدة من إجمالي المترددات، أي ما يعادل 78% من إجمالي المترددات، كما وصل إجمالي السيدات اللاتي تلقين خدمات الصحة الإنجابية إلى 20 ألف سيدة خلال العام الحالي.

توزيع 2500 نسخة من دليل المثقفة المجتمعية

أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، فقد تضمن تقرير صادر عن وزارة التضامن نتائج حملات الزيارات المنزلية التي تعمل علي زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة من خلال تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، كما تم تنفيذ العديد من ورش العمل وإعداد وطباعة وتوزيع 2,500 نسخة من دليل المثقفة المجتمعية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 9,300 مليون زيارة، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة إلى 2 مليون زيارة تردد.

703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة

ولفت التقرير إلى أنه أثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثاني من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تمّ عمل 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا.

كما شهد المشروع تعاونًا بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، فقد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان «تنظيم النسل وتحديده في الإسلام» من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع «2 كفاية» بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الندوات المنفذة بلغ 4,37 ألف ندوة، فيما بلغ عدد الحضور بالندوات 450 ألف سيدة ورجل، وتطرق التقرير إلى مسرح الشارع الذي لعب دوراً هاماً في طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال.

وأوضح التقرير أنه في عام 2019 تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع عرضين بكل محافظة، لافتًا إلى أنَّه في نوفمبر 2021 بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع عن طريق 20 عرضا لمسرحية الشارع «2 كفاية» في 20 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وبلغ عدد الحضور 10,5 ألف مواطن ومواطنة من قاطني قري حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فردا في العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من إجمالي عدد الحضور.