خبير: القاهرة الكبرى الأعلى في زيادة السكان.. والشباب يستجيب لـ«2 كفاية»

قال الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إن هناك التزاما أخلاقيا ودستوريا من الدولة تجاه المواطنين، طبقًا لدستور 2014، والقوانين المنظمة له، لافتًا إلى أن المادة 14 تنص على التزام الدولة برفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق مستوى حياة لائق للمواطنين، وتدعيم العلاقة بين مؤسسات الدولة لمواجهة هذه المشكلة.

تغيير أفكار المواطنين بشأن كثرة الإنجاب

أضاف عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي الدكتور علي مبارك، في برنامج «قضايا تشريعية» على شاشة «النيل للأخبار»، أن البعد الاجتماعي يلعب دورا مهما في مشكلة النمو السكاني، لافتًا إلى أن الدور المحوري بهذه القضية هو المواطن، الذي يوجد داخله مجموعة من المشاعر والأفكار، حيث تستهدف الدولة أن تكون هذه المشاعر والأفكار أكثر قناعة بضرورة الحد من مشكلة النمو السكاني.

القاهرة الكبرى الأعلى في زيادة السكان

أكد أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، أنه عندما لا يستطيع الآباء توفير الرعاية الصحية والتعليمية لأبنائهم، فإن هؤلاء الأطفال يتحولون إلى عبء على الآباء، ثم عبء على المجتمع، خاصة عندما لا يجدون فرص العمل المناسبة في مرحلة لاحقة.

ولفت إلى معدلات الإنجاب العالية بالصعيد، التي تكون بالمتوسط حوالي 6 أطفال في الأسرة، وقد تصل إلى 12 طفلا في بعض الأسر، رغم الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود مناطق أخرى تعد أعلى نسبة زيادة سكانية في مصر، طبقًا للإحصائيات، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

استجابة شبابية لمبادرة «2 كفاية»

أوضح عبد اللطيف، أن شبابية الهيكل السكاني بمصر، تعني توافر العديد من الطاقات، مؤكدًا ضرورة انشغال الشباب بالعمل، حتى لا يشغلوا المجتمع بقضايا العنف والجريمة وغيرها، مشيدًا بمبادرة وزارة التضامن «2 كفاية»، مشيرًا إلى وجود استجابة واسعة من الشباب لهذه المبادرة، خاصة مع اقتصار بعض المبادرات مثل «تكافل وكرامة» على الأسر الصغيرة.