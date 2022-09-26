الري تطلق عددا من التطبيقات لتطوير أداء أعمال القطاعات.. اعرف التفاصيل

في إطار تحرك الدولة نحو توحيد قواعد البيانات وإنشاء تطبيقات على الويب لمختلف قطاعات الحكومة لتسهيل تبادل البيانات ودعم اتخاذ القرار، قامت إدارة البرمجيات والتطبيقات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ممثلا في قطاع التخطيط بدراسة احتياجات القطاعات المختلفة بالوزراة من التطبيقات المختلفة وترتيبها وفقا للألولويات واستراتيجية العمل.

ووفق تقرير لوزارة الموارد المائية والري فأن فريقاً من الوزارة قام بالعمل على تطوير مجموعة من التطبيقات والبرامج لتطوير أداء الأعمال بالقطاعات المختلفة داخل الوزارة وربط تلك التطبيقات بالإدارات العامة المختلفة الموزرعة على نطاق الجمهورية بالكامل، وأتاحت تلك التطبيقات لمتخذ القرار للاطلاع على مختلف البيانات بسهولة وسرعة وذلك عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع أنشطة الوزارة.

أهداف التطبيقات

- إتاحة كافة البيانات بصورة دقيقة وفورية

- حفظ البيانات الخاصة بالوزارة علي الخوادم الرئيسية

- تحديث البيانات من المواقع مباشرة عن طريق مهندسي وفنيي الوزارة

- إتاحة تقارير ومؤشرات قياس لمتخدي القرار بصورة فورية ومحدثة

- توفير الوقت والمجهود الذي تقوم به العديد من جهات الوزارة في انتاج بيانات وإحصائيات

- تكامل البيانات الصادرة من الجهات المختلفة التابعة للوزارة

أما أهم التطبيقات التي تتيحها وزارة المواد المائية والري في عدد من القطاعات فكانت كالتالي:

تطبيقات قطاع الري

- تطبيق عرض وطباعة بيانات الترع ومنشأت الري

- تطبيق تحديث بيانات الترع والمنشأت

- تطبيق مؤشرات شبكة الترع والمنشآت ومتابعة مناسيب المجاري المائية من خلال محطات القياس الخاصة بتوزيع المياه

تطبيقات المياه الجوفية

- مؤشرات قياس على مستوى الإدارات

- مؤشرات قياس على مستوى المحافظات

- تطبيق تحديث وإدخال بيانات يشمل بيانات المنشآت وأعمال الصيانة ومتابعة تخزين البحيرات

تطبيقات حماية النيل

- مؤشرات قياس للتعديات والأجراءات المتخذه لكل حالة

- تطبيق تحديث بيانات الجزر والتعديات وتجميع البيانات من المواقع المحتلفة

-إضافة بيانات المحاضر والتراخيص

تطبيق خاص ببيانات هيئة حماية الشواطئ

- تطبيق حصر المخالفات علي القري السياحية.

تطبيقات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

- التطبيق الخاص ببيانات مصلحة الميكانيكا والكهرباء