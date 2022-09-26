«يكن باشا» أول بيت أثري «أخضر».. مزود بمحطة للطاقة الشمسية «فيديو»

المباني التاريخية ليست حجارة، بل هي جزء من التاريخ يمكن رؤيته في الهواء الطلق، والمحافظة عليها للأجيال القادمة، كشاهد على العصور المختلفة، أمر مهم تدركه الدولة المصرية الآن جيدًا، وهو ما حدث مع منزل «يكن باشا» رئيس وزراء مصر الأسبق الذي يقع في سوق السلاح بالدرب الأحمر منذ القرن السابع عشر، والذي طالته يد الإهمال لسنوات، بعد أن تحول لحوش رعي الأغنام وتحول بعدها لجزارة.

تدخلت يد الدولة وأعادت إليه بريقه وحولته لمتحف ومعرض، كما أوضح علاء الحبشي، أستاذ العمارة والحفاظ على التراث بجامعة المنوفية، وصاحب البيت الحالي الذي قام بشرائه، موضحا أن صاحب البيت القديم لم يكن في مقدوره ترميمه، رغم حرصه وغيرته عليه، لافتًا إلى أن آخر من أقام بالبيت قبل شرائه استخدم المنزل لتربية الأغنام وذبحها وبيع لحومها.

الترميم استهدف إظهار تاريخ المكان بأكمله

وأضاف «الحبشي»، في تقرير مذاع على برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن ترميم البيت استغرق وقت طويل منذ عام 2009، كاشفًا أن الهدف من ترميمه كان إظهار تاريخ وعراقة المكان بأكمله.

أول محطة للطاقة الشمسية ببيت آثري

وأستطرد «الحبشي» أن الحفاظ على المباني من الهدم، يقع ضمن الحفاظ على البيئة وأهداف التنمية المستدامة، كاشفًا أنه تم إرثاء أول محطة للطاقة الشمسية بالقاهرة التاريخية بالبيت الأثري، حيث تنتج المحطة كل الكهرباء اللازمة للاستخدام اليومي وتفيض.

دور ثقافي للبيت الأثري

وأوضح «الحبشي» أن البيت أصبح له دور ثقافي بالتوعية بالتراث ومدينة القاهرة التاريخية والعمارة، إضافة لبرنامج كامل للحرف اليدوية الموجودة بالمنطقة، لافتًا إلى أن أهم إضافة هي إقامة مكتبة بأهم القاعات، وضع بها الكتب الشخصية له والخاصة بالتراث، كاشفًا أنها تتصف بالندرة.