فتاة في معرض المنتجات البدوية بسباق الهجن: «إحياء التراث واجبنا»

فتيات سيناويات بلباس يرمز إلى عراقة وأصالة المرأة البدوية القديمة شاركن في مهرجان سباق الهجن في العريش، وأظهرن إبداعًا تجلى في أعمالهن الفنية وجسدن دورهن في الحفاظ على الهوية البدوية.

إحياء التراث البدوي في مسابقة الهجن

وقالت أماني غريب، إحدى المشاركات في المعرض الذي شهده سباق الهجن، إن جميع المنتجات صنعت في بيئة بدوية خالص، وبخامات تشبه الخامات القديمة سواء في صناعة الثوب السماوية المعبر عن حياة المرأة القديمة، أو من خلال الـ«هاند ميد» وأدوات التطريز.

افتتاح معرض المنتجات السيناوية

وافتتح معرض المنتجات السيناوية اليدوية على هامش افتتاح مهرجان سباق الهجن، بحضور كل من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

فاعليات احتفال شمال سيناء بذكرى السادس من أكتوبر

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن مهرجان سباق الهجن يعد أولى الفعاليات لاحتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذا يؤكد أن شمال سيناء آمنة.

ويقول كليب راشد وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المعرض يضم عددًا من المنتجات البدوية والأدوات الفخارية القديمة والحديثة التي تعبر عن التراث السيناوي لدي أهالي شمال سيناء.

وأشار راشد أن الهدف من إقامة المعرض، هو غحياء التراث السيناوي وحفظه من الاندثار، وذلك من خلال مهرجانات الإبل، والندوات الشعرية، الأمسيات.