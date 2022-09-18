افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لمركز تحقيق التراث بدار الكتب

تفتتح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، المؤتمر السنوي الثاني لمركز تحقيق التراث تحت عنوان «التراث وترسيخ الهوية» المقرر انعقاده يومي 20-21 سبتمبر الجاري.

يقام المؤتمر بقاعة «علي مبارك» في مقر دار الكتب بكورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، ويرأسه الدكتور أيمن فؤاد السيد، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

تبدأ الجلسة الافتتاحية في العاشرة من صباح الثلاثاء20/9/2022 وتشمل كلمات لكل من: الدكتورة نورا عبد العظيم، مقرر المؤتمر، الدكتورة مها مظلوم خضر، أمين عام المؤتمر، الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس المؤتمر، الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، الدكتورة نيفين موسى رئيس الهيئة.

تبدأ الجلسة الأولى في تمام الحادية عشرة صباحا ويرأسها الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة سابقًا وعميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حاليا.

ويتحدث في الجلسة كل من: الدكتور شيماء عبد الفتاح محمد، مدير إدارة تسجيل الآثار بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور ربيع فتحي على الحسيني، المركز القومي للبحوث بجامعة بني سويف، الدكتورة عبير محمد خليل، مدرس الإرشاد السياحي بالمعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة، الدكتور كريم محمد حمزة، مدرس التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة دمنهور، ومحمد عاصم سرحان، باحث ماجستير المخطوطات والبرديات والمخطوطات العربية والشرقية.

ويرأس الجلسة الثانية الدكتور عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة و يتحدث في الجلسة كل من:

.د. محمد أحمد إبراهيم ـ أستاذ التاريخ الإسلامي ـ كلية الآداب ـ جامعة بني سويف، أ. د. مَحْمُودُ مُحَمَّدِ خَلْفِ- أُسْتَاذُ التَّارِيخِ وَالْحَضَاَرةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُشَارِكِ ــ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، مِنْيسُوتَا، د. هبة محمد عبد الموجود ـ دكتواه التاريخ الإسلامي- كلية الآداب جامعة حلوان.

د. محمد عبد العاطي ـ دكتوراه الفلسفة في الآداب- قسم التاريخ والآثار المصرية - كلية الآداب-جامعة الإسكندرية، و أ. أحمد سلامة محمد - مدرس مساعد- قسم التاريخ والحضارة- كلية اللغة العربية- جامعة الأزهر.

ويرأس الجلسة الثالثة أ.د. عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية- كلية الآداب- جامعة طنطا ويتحدث فيها كل من:- د. المصطفى الخراط- باحث العمارة والآثار الإسلامية بوزارة الاثار المصرية ، د. سليمان إبراهيم البلكيمي ـ مدرس النحو والصرف والعروض ـ كلية التربية – جامعة 6 أكتوبر، و د. أحمد بن طاهر الدين الخُضَريّ ـ مدرس الخط العربي بالحرم المكي.