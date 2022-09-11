نهلة إمام مستشارا لوزارة الثقافة لشئون التراث غير المادي

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة نهلة عبد الله عبد الفتاح إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، للعمل مستشارًا للتراث الثقافي غير المادي بالوزارة.

معلومات عن نهلة إمام

يذكر أن الدكتورة نهلة إمام، هي ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، حصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، ثم ماجستير في الفنون الشعبية والدكتوراه في فلسفلة الفنون الشعبية من المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

نهلة إمام تفوز بعضوية لجنة التقييم الدولية باليونسكو

وفازت إمام بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية عام 2021، كما تم اختيارها عضوًا في العديد من اللجان المصرية والدولية مثل لجنة الفنون الشعبية والتراث غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة والمنظمة الدولية للفن الشعبي.