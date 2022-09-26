تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق ضد والدها في بطلان عقد بيع فيلا أكتوبر لـ29 نوفمبر

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم، الدعوى الثالثة التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر لـ29 نوفمبر المقبل.

دعوى ابنة رشوان توفيق

وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، دعوى أقامتها آية رشوان توفيق، ضد والدها، لبطلان عقد بيع فيلا بـ6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة» بـ5 ملايين جنيه، بدعوى أنّ الأخيرة استغلت التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها.