الاستئناف تنظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في عقد بيع فيلا أكتوبر

تنظر محكمة الاستئناف، بعد قليل، اليوم الإثنين، الدعوى الثالثة التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر.

رفض الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق

ورفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، في وقت سابق، الدعوى التي أقامتها آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، في قضية بطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر، لـ«هبة» ابنته الثانية.

استغلال التوكيل العام

وأقامت آية ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ضد والدها، وهي الدعوى الثالثة التي تقيمها ضده تطالبه فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلالها التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.