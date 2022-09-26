الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع.. تقلبات جوية لا تتوقف (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الخريف معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة في نصفه الأول، حيث قد يشهد موجات ارتفاع درجات الحرارة، مثل ما نشهده خلال الأسبوع الجاري: «الكتل الهوائية قادمة من صحراء شرق الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار».

العظمى على القاهرة 35 درجة

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي، أنه من المتوقع أ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية، على أن يشهد الأسبوع الجاري، على مدار أيامه، أجواء ما بين الحارة والرطبة إلى شديدة الحرارة الرطبة، على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار.

ذروة نشاط الرياح

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، نشعر بفارق كبير بين درجات الحرارة في النهار والليل، ونشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة أننا مع فترات المساء وساعات المغرب والساعات الأولى من الليل نشعر بذروة نشاط الرياح، بسرعات تتراوح ما بين 30 و40 كم على الساعة، على أغلب المناطق، مع رياح شمالية شرقية، ما يؤدي إلى إحساسنا بنسب رطوبة أقل، نشعر معها بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.