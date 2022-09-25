حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. زيادة فرص تساقط الأمطار بالمناطق الجنوبية

شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعا في درجات الحرارة، وسادت أجواء حارة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد، درجات الحرارة غدا الإثنين وحالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، إن الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل ليلًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط الأمطار غدًا على مناطق من جنوب البلاد منها حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الإثنين على جميع المناطق والمدن والمحافظات، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كالآتي:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26