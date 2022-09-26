«الأرصاد»: الارتفاع في درجات الحرارة مستمر خلال الأيام المقبلة

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل الشمالية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

طقس القاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء يستمر خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 35 و36 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن القاهرة تشهد ارتفاعا طفيفا آخر في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع.

رياح شرقية

ولفتت إلى أن البلاد تشهد هبوب الرياح الشرقية القادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية لتؤثر على الأنحاء كافة.

وجاءت درجات الحرارة الإثنين على جميع المناطق والمدن والمحافظات، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كالآتي:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26