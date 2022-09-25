«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في الحرارة طوال الأسبوع.. واستمرار البرودة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 لـ3 درجات، حيث يتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

حالة الطقس

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «طقس النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على المناطق المُطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس».

وأوضحت أنّ الشعور باختلاف درجات الحرارة يزيد بين فترات النهار والليل، فمع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث نشعر ببعض البرودة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

رياح نشطة وبرودة ليلا

وتوقّعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، رياح نشطة بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات المساء والليل.