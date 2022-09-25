رئيس «الصيد الآلي بالبرلس» يحذر: «الطقس سيئ.. خلوا بالكم من غضب البحر»

أكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن سماء مديني بلطيم والبرلس، الواقعتين على مياه البحر الأبيض المتوسط، تظهر بهما سحب وغيوم كثيفة بما ينذر بفرص سقوط أمطار على سواحل الإقليم التي تمتد بطول 118 كيلو مترا، محذرا الصيادين من الخروج بالمراكب خوفا عليهم من «غضب البحر».

غيوم وسحب ورياح

أوضح «شرابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغيوم الكثيفة والسحب المنخفضة تظهر بكثافة بالمناطق الساحلية بر بحري، والشهابية، وقرى الساحل، مع فرص سقوط تلك الأمطار في أي وقت.

حركة الصيد بـ«المتوسط»

وأشار أنه على العاملين على متن مراكب الصيد بمياه المتوسط يجب عليهم توخي الحذر اليوم أثناء الخروج في رحلات صيد تحسبا في حالة سقوط أمطار جراء التغيرات المناخية التي تشهدها سواحل المحافظة حاليا في أي وقت.

موج مرتفع

كما أكد «شرابي» أن الأمواج بمياه المتوسط قد تخطت المترين ونصف وهو الأمر الذي يجب على الصيادين تدارك مخاطر غضب البحر في هذا التوقيت.

الجدير بالذكر أن الصيادين العاملين بمهنة الصيد بمحافظة كفر الشيخ بلغ نحو 55 ألف صياد من قرى البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، يعملون بتلك المهنة سواء بالصيد بمياه بحيرة البرلس، أو داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط.