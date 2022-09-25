سعر الأرز الشعير اليوم.. يختلف حسب نوع الحبة واستمرار توريده للتموين

يسجل سعر الأرز الشعير اليوم ضمن عمليات التوريد التي تتسلمها وزارة التموين والتجارة الداخلية من المزارعين، سعرين مختلفين حسب نوع الأرز سواء كان عريض الحبة أو رفيع الحبة، وذلك ضمن موسم حصاد الأرز الذي بدأ في 25 أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

سعر الأرز الشعير اليوم.. التوريد مستمر في مديريات التموين

وجاء سعر الأرز الشعير اليوم، الذي تقوم مديريات التموين على مستوى المحافظات باستلامه من المزارعين كالتالي:

** سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 6600 جنيه.

** سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 6850 جنيهًا.

وتتسلم حاليًا مديريات التموين من المزارعين الموردين للأرز الشعير الكميات التي حددتها وزارة التموين، التي ألزمت كل مزارع أن يورد طن أرز شعير من كل فدان مزروع، بناء على الآليات التالية:

آليات توريد الأرز الشعير

- إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان.

- المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع يتمّ حرمانه من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه.

- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

- وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقًا للمواصفات الموضوعة.

- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة والممتنعين أيضا لتطبيق العقوبات عليهم.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من موسم حصاد الأرز 2022، توريد 1.5 مليون أرز من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي لديها من سلعة الأرز.