جدول وأماكن عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في الدورة 22

ينطلق اليوم، مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 22، بديفليه تشارك فيه العديد من الفرق الفنية العربية والآسيوية والإفريقية، ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة في عدة أماكن بمراكز ومدن المحافظة.

وتستمر عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، على العديد من مسارح مراكز التل الكبير وفايد والقنطرة وأندية الفيروز والدنفاه وحديقة الشيخ زايد.

الفرق المشاركة

ويستضيف مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية فرق فلسطين والكاميرون والأردن والجزائر والسودان والهند، إضافة إلى فرق الإسماعيلية للفنون الشعبية والعريش والشرقية، وأسوان، وفرقة الشباب والرياضة، والحرية وملوى وسوهاج وغيرها من الفرق المحلية.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بعد غد الأحد على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

أماكن العروض

وتبدأ عروض مهرجان الإسماعيلية، بعد غد الاثنين، في حديقة الشيخ زايد بمشاركة فرق الأردن والحرية والعريش والشباب والرياضة وعلى مسرح الدنفاه بمشاركة فرق الشرقية والجزائر، وفي نادي الدنفاه بمشاركة فرق سوهاج والهند.

ويستضيف نادي الأسرة فرق أسوان وبورسعيد وقيثارة والكاميرون، فيما يستضيف مسرح مركز فايد فرقتي مطروح والسودان، ويستضيف مركز التل الكبير فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفلسطين، فيما يستضيف مسرح القنطرة غرب فرقة ملوي.

شريف بشارة: نستهدف عودة للسياحة إلى الإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المدينة كانت تعرف بمدينة المهرجانات، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف عودة المهرجان بشكل يعيدها إلى الخريطة السياحية.

وأضاف أن المهرجان يضم عددا من الفرق الأجنبية، تضم فلسطين والأردن والسودان والكاميرون والهند والجزائر، وهي دول تمثل ثقافات متنوعة ومختلفة.