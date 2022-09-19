مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 2022.. أماكن العروض والفرق المشاركة

أيام قليلة ويبدأ مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 2022، على عدد من مسارح المحافظة والمراكز المختلفة، بعد تدشين حفل الافتتاح في 25 سبتمبر الجاري، لتستمر الفعاليات على مدار 5 أيام متواصلة، في مراكز فايد والقنطرة وأبوصوير، بمشاركة عدد من الفرق الأجنبية والمصرية، التي تمثل الفن الشعبي والفلكلور في بعض مناطق ودول العالم.

عروض مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية

قال محمد توفيق المتحدث الرسمي باسم مهرجان الإسماعيلية، إن العروض ستقام على مسارح مجهزة في حديقة الشيخ زايد، ونادي الفيروز بطريق البلاجات، ونادي الدنفاه المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأضاف توفيق، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك مسارح مجهزة، سيتم تنفيذ عدد من العروض عليها، مشيرا إلى أنها في مركز شباب التل الكبير، ومركز شباب القنطرة، وأحد أندية مركز ومدينة فايد المطلة على البحيرات.

مشاركة 17 فرقة حتى الآن

أوضح متحدث مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 2022، أن عدد الفرق المشاركة في المهرجان حتى الآن، 6 فرق أجنبية و11 فرقة مصرية، وفي انتظار تأكيد بعض الفرق الأخرى، لإضافتها في جدول العروض.

وتابع: «فور إكمال كل التنسيقات مع السفارات، سيتم إعلان الكشف النهائي الخاص بالفرق، وجدول وأماكن العروض النهائية لشعب الإسماعيلية، وأهالي المحافظات المجاورة».

وزيرة الثقافة تحضر حفل الافتتاح

أكد توفيق، أن حفل افتتاح المهرجان، ستحضره وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، وعدد من الفنانين والملحنين والقيادات الشعبية والتنفيذية، على أن تقام حفلتي الافتتاح والختام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية.