آخر استعدادات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، فاعليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الذي تفتتحه غدًا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ويتابع المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة البروفات النهائية لمشاركة الفرق المشاركة في المهرجان، حيث تقام عدد من البروفات لحفل الافتتاح الذي سيقام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشرف عليه المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، والكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي وتشارك فيه فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالإضافة للفرق الأجنبية؛ ويقوم بتلحينه محمد مصطفى، وتصميم استعراضاته محمد قذافي، وديكور محمد هاشم، ومخرجين منفذين محمد صابر وأحمد أبو عميرة.

8 فرق أجنبية تشارك في مهرجان الإسماعيلية

ويشارك في الفعاليات هذا العام 8 فرق دولية عربية وأجنبية، من دول آسيوية وأفريقية، وهي المملكة الأردنية والكونغو وأذربيجان وفلسطين والسودان والمكسيك وإندونيسيا ونيبال.

كما يشارك في المهرجان 9 فرق محلية تمثل أكثر من 8 محافظات مصرية، هي الإسماعيلية والأقصر، والشرقية، والعريش، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وتقام فعاليات المهرجان على7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها، في عدة أماكن منها التل الكبير، والدنفاه، والشيخ زايد، والفيروز، والقنطرة، وفايد، ويشهد حفل الافتتاح إقامة معرضين أحدهما للكتاب وآخر للفنون التشكيلية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى السبت 30 أكتوبر الجاري، ويتضمن حفل الختام تكريم الفرق الدولية المشاركة، وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة شهد أمس السبت، استعدادات إطلاق فعاليات المهرجان في دورته الـ21، حيث أقيمت عدد من البروفات لحفل الافتتاح الذي يشرف عليه المخرج هشام عطوة، وتشارك فيه فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالإضافة للفرق الأجنبية.