بدء صرف معاشات شهر أكتوبر لأكثر من 10 ملايين مواطن السبت المقبل

يبدأ أصحاب المعاشات ومستحقوه، البالغ عددهم 10 ملايين و717 ألفا و51 مواطنا، صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ شركة فوري، ومن البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، بدءا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

انتهاء صلاحية بطاقات صرف المعاشات القديمة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها، الشهر الماضي، لافتا إلى أنه تمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، كما تمت إتاحة زيارات منزلية لأصحاب المعاشات غير القادرين على الحركة لتبديل بطاقتهم القديمة.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي إتاحة صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه تمت إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري»، البالغ عددها 200 ألف منفذ، إلى جانب 104 فروع.

ولفت البنك في تقرير صادر عنه، إلى أنه يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه يجري تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، تزامنا مع صرف معاشات أكتوبر 2022.

انطلاق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

وأعلنت التأمينات الاجتماعية، انطلاق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2022، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص».

وأوضحت التامينات الاجتماعية فى تقرير لها، أن المؤتمر الذى يعقد على مدار يومين سيناقش مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية على مدى العقود المقبلة، وخيارات الإصلاح في العديد من البلدان، وحجم الإنفاق على المعاشات بحلول 2050.