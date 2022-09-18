موعد صرف معاشات أكتوبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مستفيد

مع بداية شهر أكتوبر 2022، تستعد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذلك البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، لصرف معاشات شهر أكتوبر 2022، لأكثر من 10 ملايين و717 ألفا و51 مواطنا، بدءا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

إتاحة تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول

أوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أنه يمكن لصاحب المعاش، أن يحول معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، من خلال توجهه إلى فرع شركة المحمول التابع لها خط المحمول الخاص به، ويقدم طلب للفرع بفتح محفظة إلكترونية.

استمرار صرف معاشات سبتمبر 2022

أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أن أصحاب المعاشات مازلوا مستمرون في صرف معاشات سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن عمليات تحويل بطاقة الصرف الزرقاء «البلاستكية» القديمة، التي انتهت صلاحيتها ما زالت مستمرة.

وأوضح أنه في حالة إذا كان صاحب المعاش غير قادر على الحركة، عليه تقديم طلب بزيارة منزلية، ويقوم أي فرد من أهله، بالتوجه إلى مكتب التأمينات، وطلب زيارة حتى يتم بدء إجراءات تغيير بطاقة الصرف، مشيرا إلى أنه على الفور، يتوجه موظف هيئة التأمينات، إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلمه بطاقة ميزة دون دفع أى رسوم.

بنك ناصر: تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 سيكون متاحا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، أنه يجر توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ، بخلاف فروع البنك، البالغ عددها 104 فروع، كما يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه يجر تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، تزامنا مع صرف معاشات أكتوبر 2022.