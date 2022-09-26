«العربية»: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من كارثة نووية في أوكرانيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، استعداده التام للتشاور مع روسيا وأوكرنيا من أجل استقرار محيط محطة زابوريجيا النووية، خوفًا من وقوع كارثة نووية تهدد البشرية، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية».

«جروسي»: الوضع في أوكرانيا مخيفًا

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع في أوكرانيا، أصبح مخيفًا ويجب إيقاف الحرب لتفادي كارثة نووية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وتشهد روسيا وأوكرانيا تبادلًا للاتهامات بشن قصف محطة زابوريجيا النووية، ما دفع فريق من الوكالة الذرية، إلى زيارة أوكرانيا للوقوف على الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية.

روسيا: أوكرانيا مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا

فيما قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن وكالة الطاقة الذرية اقتنعت بأن الجانب الأوكراني يقصف محطة زابوريجيا النووية بعد زيارة وفد من الوكالة للمحطة ونشر اثنين من موظفيها هناك، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وأوضح مندوب روسيا، أن وكالة الطاقة الذرية تتهرب من ذكر ذلك في تقاريرها، معتبرا أن هذا الموقف ناتجًا عن ضغوط من أمريكا وحلفائها.