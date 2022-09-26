«الدعوة عامة» يعود لتذيل قائمة إيرادات السينما بعد حظر «خرجوا ولم يعودوا»

تذيل فيلم «الدعوة عامة»، قائمة الإيرادات، مُجددًا، بعد رفع منافسه «خرجوا ولم يعودوا» من دور العرض، إذ جاء في المركز السابع والأخير بين الأفلام المُشاركة وبفارقٍ كبير.

وكان «الدعوة عامة»، قد شهد تقدمًا، واحتفظ بالمركز السابع، وقبل الأخير، لمدة 10 أيام تقريبًا، وهي مدة تواجد فيلم «خروجوا ولم يعودوا»، الذي تذيل قائمة الإيرادات، حيث كان يُحقق في شباك التذاكر، أرقامًا متواضعة للغاية، تصل إلى 200 جنيهً في اليوم الواحد.

إيرادات متواضعة لفيلم «الدعوة عامة»

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «الدعوة عامة»، أمس الأحد، حيث حقق 5.7 ألف جنيهًا فقط في شباك التذاكر، ليحتل بذلك المركز الأخير.

أبطال وأحداث فيلم «الدعوة عامة»

فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن «توتا»، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، في أول تجربة سينمائية له.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسد محمد عبد الرحمن، شخصية معتز، الذي يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت، بسبب استهتاره ودعوة أمه التي غضبت منه.

وتتواجد في السينمات حاليا، 7 أفلام متنوعة، هي: «أشباح أوروبا»، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، و«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» لـ تامر حسني.