ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار في مدرسة روسية إلى 9 قتلى بينهم 5 أطفال
كتب:
رؤى ممدوح
11:15 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
إطلاق نار داخل مدرسة بروسيا
أعلنت وزارة الصحة الروسية عن ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية إلى 9 قتلى، بينهم 5 أطفال، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية"، وقال مسؤولون روس إن مسلحا اطلق النار داخل المدرسة، اليوم الاثنين، قبل أن ينهي حياته.
وقال فرع وزارة الداخلية في منطقة أودمورتيا الروسية، إن الشرطة عثرت على جثة المسلح في مكان الحادث، فيما قالت لجنة التحقيق الروسية إن المهاجم قتل تسعة أشخاص، قبل أن يطلق النار على نفسه، مضيفة أن بين الضحايا 5 أطفال ومعلمين واثنين من حراس الأمن، فيما لم يتضح الدافع وراء الجريمة بعد.