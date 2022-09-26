ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار في مدرسة روسية إلى 9 قتلى بينهم 5 أطفال

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية إلى 9 قتلى، بينهم 5 أطفال، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية"، وقال مسؤولون روس إن مسلحا اطلق النار داخل المدرسة، اليوم الاثنين، قبل أن ينهي حياته.

وقال فرع وزارة الداخلية في منطقة أودمورتيا الروسية، إن الشرطة عثرت على جثة المسلح في مكان الحادث، فيما قالت لجنة التحقيق الروسية إن المهاجم قتل تسعة أشخاص، قبل أن يطلق النار على نفسه، مضيفة أن بين الضحايا 5 أطفال ومعلمين واثنين من حراس الأمن، فيما لم يتضح الدافع وراء الجريمة بعد.