إعلام روسي: انتحار منفذ الهجوم على مدرسة في إيجيفسك الروسية

نقل الإعلام الروسي، اليوم، أنباء تفيد بانتحار منفذ الهجوم على مدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، وفق نبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة روسية

وأكدت وزارة الداخلية الروسية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية.

ووقع حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، وأفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.