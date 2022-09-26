سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في مصر

مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف، واستعداد الكثير من المعتمرين للسفر للأراضي المقدسة، بعد تحديد بداية شهر أكتوبر المقبل لسفر أول أفواج رحلات عمرة المولد النبوي 2022، أصبح سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم، محط اهتمام الكثيرين من المواطنين والمسافرين.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، لتكون كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري المسؤول عن وضع السياسات النقدية في مصر، سجل سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 5.16 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.18 جنيه.

وكان سعر الريال السعودي قد استقر عند نفس السعر في بنكي الأهلي ومصر، ليسجل مقابل الجنيه المصري نحو 5.16 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.18 جنيه.

سعر الريال في البنوك الخاصة

وعن سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فجاءت كالآتي:

في البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الريال السعودي نحو 5.16 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناه السويس جاء سعر العملة العربية نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، وارتفعت العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي ليسجل سعر البيع نحو 5.19 جنيه، والشراء بنحو 5.18 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 5.15 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 5.19 جنيه، بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 5.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلي ليسجل 5.21 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإماراتي، جاء الريال السعودي بنحو 5.15 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، وسجّلت لوحة العملات في بنك البركة سعر الريال السعوي بـ 5.05 جنيه للشراء، بينما البيع بـ 5.19 جنيه، ووصل سعر العملة السعودية في EG bank نحو 5.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 15.17 جنيه.