سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 12-9-2022 مقابل الجنيه المصري

يشهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار العملة السعودية، خاصة الراغبين في السفر لأداء العمرة، أو العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وبناء على هذا تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي يوميا.

ونوضح من خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر، وذلك في مقابل الجنيه المصري، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء على مدار اليوم، وأيضا في بداية تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الاثنين 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الاثنين، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.12 جنيه للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الاثنين 5.13 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

- سعر الريال السعودي سجل داخل بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 5.15 جنيه للبيع و5.12 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

- ووفق بداية التعاملات الصباحية في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع.

- سجل الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، 5.15 جنيه للبيع، و4.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.28 جنيه للشراء و19.38 للبيع، كما سجل الدولار فى بنك مصر نحو 19.29جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.