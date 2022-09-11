سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-9-2022 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء فريضة العمرة، أو العاملين في المملكة العربية السعودية، لهذا تزداد عمليات البحث عنه يوميا في البنوك المصرية.

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر مقابل الجنيه المصري، ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وفق بداية التعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي ببنك مصر

جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الأحد نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأحد، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الأحد 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل داخل بنك الإسكندرية اليوم الأحد 5.14 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق بداية التعاملات الصباحية فى بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

الريال السعودي سجل في بداية تعاملات بنك المصرف المتحد، نحو 5.15 جنيه للبيع، و4.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.25 جنيه للشراء و19.35 للبيع، كما سجل الدولار ببنك كريدي أجريكول نحو 19.27جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.