استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

يستهل المستثمرون ورجال الأعمال وحتى المواطنين بداية اليوم بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والذي شهد استقرارًا نسبيًا بكافة المؤسسات المصرفية.

وتستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الاقتصادية في مجال أسعار العملات، سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المسؤول عن السياسات النقدية التي تتبعها البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فإن سعر الدولار سجل 19.37 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.44 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في بنكي الأهلي ومصر عند سعر 19.37 جنيه للشراء وسعر 19.43 للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وسجّل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجّل الدولار نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، أما سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية فسجّل نحو 19.45 جنيه، بينما الشراء جاء بسعر 19.39 جنيه.

وجاء سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بـ 19.45 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر البيع نحو 19.45 جنيه، بينما الشراء 19.38 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي الإماراتي فسجلت شاشة أسعار العملات بالنسبة لسعر الدولار نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وسجّلت لوحة العملات في بنك البركة سعر الدولار بـ 19.35 جنيه للشراء، بينما البيع بـ 19.45 جنيه، ووصل سعر الدولار في EG bank نحو 19.45 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 19.42 جنيه.