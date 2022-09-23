سعر الدولار اليوم الجمعة 23-9-2022 في مصر بعد تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، المعني بالحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتطبيق السياسات النقدية والائتمانية، سعر الدولار اليوم الجمعة 23-9-2022 في مصر مقابل الجنيه المصري بعد تثبيت الفائدة، حيث سجل الدولار سعر 19.44 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع في السوق، كما سجل سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي 19.42 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر 2022 في البنوك المختلفة الأخرى الحكومية والخاصة وفق آخر تحديث للبنك على الموقع الإلكتروني الرسمي له، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.44 جنيه للشراء و19.5 جنيه وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 19.44 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 19.45 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52، كما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الأول نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.47 جنيه للشراء ونحو 19.52 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.