سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية والأجنبية اليوم

تزايدت عمليات البحث اليومية عبر محرك «جوجل»، عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات المصرفية اليوم في البنوك المصرية، ووفقًا لما نُشر على المواقع الرسمية للبنوك، لم يشهد سعر الدولار تغيرًا كبيرًا عن سعره في نهاية التعاملات المصرفية أمس.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات المصرفية اليوم في جميع البنوك داخل مصر، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية الخاصة بالبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات المصرفية صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك الأهلي نحو 19.39 جنيه لعمليات الشراء و19.45 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار بالمصرف المتحد 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره داخل البنك المركزي المصري 19.38 جنيه للشراء و19.48جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك قناة السويس 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك مصر سعر 19.39جنيه لعمليات الشراء و19.45 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات المصرفية، ببنك قطر الوطني الأهلي، سجّلت سعر العملة الأمريكية 19.40 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك الرسمي.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

من ناحية أخرى، بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، وسجّلت العملة السعودية في البنك الأهلي سعر 5.14 جنيه للبيع، و5.17 جنيه للشراء.