زادت عمليات البحث الساعات الأخيرة من جانب شريحة كبيرة من المتابعين للأوضاع الاقتصادية المصرية والعربية وأسواق المال العالمية، عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة، واستقرار عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، إضافة إلى الاستقرار أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75% دون أي تغيرات أو تعديلات، كان هذا أحد الأسباب وراء زيادة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

ووفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، مع بداية المعاملات المصرفية للبنك الأهلي المصري 19.44 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع، كما استقر أيضًا سعر الصرف في البنك المركزي عند 19.42 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنية المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم.

فى حين بلغ الدولار في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات المصرفية نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

وبلغ اليوم الأحد سعر الدولار في بداية المعاملات المصرفية داخل بنك مصر، 19.44 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار بالمصرف المتحد اليوم الأحد 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليوم 19.42 جنيه للعمليات الشراء و19.52 لعمليات البيع، كما سجلت اليوم الأحد العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي الأول نحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية بلغت نحو 19.47 جنيه للشراء ونحو 19.52 جنيه للبيع.