نائب محافظ مطروح: استعدادات مبكرة للشتاء.. وتوجيهات بالانتهاء من السدود

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنّ المحافظة شهدت منذ يومين سقوط أمطارٍ خفيفة مع وجود بعض الغيوم، مع وجود نشاط للرياح، والأمواج بين المتوسطة والخفيفة، ما منح المصطافين إحساسا بأن موعد الشتاء قد حان، مؤكدة الاستعداد لفصل الشتاء بتوجيه الموارد المائية والري بالانتهاء من السدود، والمخرات.

بدأنا الاستعدادات لفصل الشتاء مبكرا

وأضافت نائب محافظ مطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي: «نحن في بداية فصل الخريف، والجو لطيف ولا يمكن القول إنه شتاء، والجو عاد مرة أخرى في الأمس مشمس ودافئ والمصطافون يستمتعون بشواطئ مطروح الجميلة».

وأوضحت أنّ كل الشواطئ هادئة وكذا الأمواج، مشيرة إلى أن المحافظة بدأت استعداداتها لفصل الشتاء مبكرًا، إذ وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد المبكر لأي موقف طارئ، وعُقد اجتماع في جميع الجهات التنفيذية يوم 19 سبتمبر، ووجه المحافظ بضرورة اهتمام كل الجهات التنفيذية بالتغيرات المناخية التي تحدث على مستوى العالم.

توصيات للاستعداد لموسم الشتاء

وأكدت نائب محافظ مطروح، أنّهم خرجوا ببعض التوصيات المهمة جدًا للاستعداد لموسم الشتاء، منها توجيه الموارد المائية والري بالانتهاء من السدود، التي تتم في بعض المناطق بمطروح، وخاصة في منطقة الكيلو 4.

وأكّدت التنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمراجعة وصيانة السيارات، ومعدات الأمطار ومعدات مواجهة السيول، وتوفير أي اعتمادات مالية للصيانة، في إطار الاستعدادات المبكرة، مشددة على أنّ المحافظ وجّه بمواجهة مخالفات المباني في مجاري السيول وإزالتها في المهد، وقطع المرافق والخدمات عن أي مبانٍ مخالفة موجودة في هذه المجاري حمايةً للأهالي من التضرر.