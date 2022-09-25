أمطار غزيرة تضرب مدينة مرسى مطروح ورفع حالة الطوارئ (صور)

تساقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، تزامناً مع الأسبوع الأول في فصل الخريف، في ظل استمرار تواجد المصطافين على شواطئ المحافظة.

وأعلنت محافظة مطروح استعدادها الكامل لاستقبال السيول والأمطار المتوقع سقوطها على أرض المحافظة خلال موسمي الخريف والشتاء، من خلال تجهيز المعدات، وصيانة سيارات سحب المياه من الشوارع الرئيسية ورفع حالة الطوارئ.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة بجميع أجهزتها من مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية، استعدت جيدا لاستقبال الأمطار المتوقع سقوطها في أي وقت، من خلال تطهير مخرات السيول في المناطق الواقعة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، فضلا عن تجهيز آبار تجميع مياه الأمطار لتخزينها، والاستفادة منها في الشرب وسقي المواشي على مدار العام في القري والنجوع.

طوارئ في شركة مياه الشرب في مطروح

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحىي، أن الشركة استعدات لمواجهة الأمطار، من خلال تطهير شبكات تصريف المياه والشنايش، والدفع بأسطول سيارات في جميع المدن، بالتنسيق مع فروع الشركة في الساحل الشمالي وعلى الطريق الدولي مطروح الإسكندرية السلوم.

أهالي مطروح سعداء بالأمطار

وأعرب أهالي محافظة مطروح في المراكز والمدن عن سعادتهم بسقوط الأمطار في شهر سبتمبر مع بداية فصل الخريف، وهو ما أكده كريم المعبدة لـ«الوطن»، قائلاً: «الأمطار هي روح محافظة مطروح، ويعيش عليها أبناء المحافظة، حيث يشربون من الآبار، ويرعون أغنامهم في المراعي الطبيعية، ويزرعون الشعير والزيتون واللوز والعنب والتين في الحقول، وكل ذلك من مياه الأمطار التي ننتظرها من العام للعام، فهي الحياه كلها بالنسبة لأهالي مطروح من سكان القرية والمناطق النائية».