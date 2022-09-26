العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر قرية بالمنوفية

عثر أهالي قرية «سنجلف» التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد بجوار مقابر القرية، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، والتي انتقلت إلى مكان الواقعة وحُرر المحضر اللازم.

نقل الطفلة إلى المستشفى

وقررت شرطة النجدة نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى الباجور العام، ووضعها تحت الملاحظة لحين التحقيق في الواقعة، وأكد الأطباء في المستشفى أن الطفلة بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد عباد الرحمن على حدود قرية سنجلف، في منطقة مقابر كفر الباجور تحديدا، وتم نقلها المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.