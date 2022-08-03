العثور على طفلة حديثة الولادة بأخميم وجهود للبحث عن ذويها

عثر الأهالي بقرية «عرب التمبكية»، بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، على طفلة حديثة الولادة، بجوار أحد مساجد القرية، تم نقلها إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

العثور على طفلة حديثة الولادة تغطيها الدماء

وأكد شهود عيان أنه تم العثور على الطفلة حديثة الولادة عارية تماماً، وتغطيتها دماء الولادة، وتم تنظيف الطفلة ومنحها ملابس، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي بدأت جهودها للبحث عن ذوي الطفلة، حيث يجري إستدعاء قابلات المركز والتحري عن النساء اللائي كن حوامل خلال الفترة الماضية، وكذلك التحري بالمستشفيات والمراكز الطبية بدائرة مركز أخميم، بحثاً عن ذوي الطفلة.

تسمية الطفلة رباعيا بتعذر العثور على ذويها

وأشارت المصادر إلى أنه إذا لم يتم الوصول إلى ذوي الطفلة، سيتم تسميتها رباعياً من خلال محضر رسمي، وإيداعها إحدى المستشفيات المركزية القريبة في نطاق محافظة سوهاج، ليتم فحصها تماماً والتاكد من حالتها الصحية عقب الفحص الطبي، ثم يتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية، عند وجود مكان شاغر.

مهام لجنة حماية الطفل

وتقوم لجنة حماية الطفل بإستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال الذين يتم العثور عليهم ويتعذر الوصول إلى ذويهم، مع متابعة حالتهم الصحية لحين إيداعهم إحدى دور الرعاية المناسبة، كما تهتم لجنة حماية الطفل أيضا في محافظة سوهاج بحقوق الطفل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.