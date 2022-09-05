العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على جانب طريق في سنورس بالفيوم

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة صباحاً، حينما كان يتوجه كل شخص إلى عمله، وبينما كانت تداعب نسمات الصباح الباردة وجوه المارة المستيقظين باكراً لقضاء مصالحهم، وجه أحدهم نظره إلى الأراضي الزراعية على جانب الطريق ليمتع نظره بجمال الطبيعة، ويشاهد قطرات الندى تغازل أوراق الشجر، بينما قطع خياله طفله صغيرة حديثة الولادة، عمرها ساعات فقط، نائمة في وسط الأرض الزراعية، فهرع إليها مسرعاً وتبعه باقي المارة.

العثور على طفلة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من مواطنين بالعثور على طفلة حديثة الولادة على طريق عزبة الحجارة بنطاق منشأة بني عثمان بدائرة المركز.

الشرطة تنتقل لمكان البلاغ

ولم تمر سوى دقائق قليلة قبل أن يمتلأ المكان بسيارات وضباط الشرطة، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، وتبينّ العثور على طفلة حديثة الولادة على جانب الطريق، ترتدي ملابسها، وملفوفة في «كوفرتة» أطفال، ويبدو أنّها مولودة منذ ساعات فقط.

اصطحاب الطفلة لمركز الشرطة

واصطحبت الشرطة الطفلة إلى مركز شرطة سنورس لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطفلة، قبل أن يتم تسليمها إلى دار رعاية، لحين التوصل لهوية السيدة التي تخلصت منها.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتقوم قوات الشرطة الآن بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة قرب مكان العثور على الطفلة، لتحديد هوية من تخلص من الطفلة والقبض عليه، لمعرفة هوية الطفلة، وأسباب التخلص منها، وإتخاذ اللازم.

عين الله حرستها للصباح

كانت نائمة كالملاك وعين الله حرستها حتى ظهر ضوء النهار، بهذه الكلمات وصف أيمن فارس، موظف بالكهرباء، لحظة عثوره على الطفلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحاً أنّه شاهدها فهرع إليه، صارخاً لا حول ولا قوة إلا بالله «مين اللي رمى الطفلة دي»، فهرع المارة جميعاً إليه، بينما احتضنتها إحدى السيدات في حضنها لطمأنتها لحين وصول الشرطة.

كانت تبكي من المساء

وأضاف «أيمن»، أنّ المزارعين الذين كانوا في الأراضي الزراعية المجاورة هرعوا إليهم، وأخبروهم أنّهم كانوا يسمعون بكاء طفلة بصورة شديدة منذ الواحدة ليلاً ولكنهم اعتقدوا أنّها طفلة تبكي داخل أحد المنازل، ولم يتوقعوا أنّها طفلة ملقاة في الأراضي الزراعية، موضحاً أنّهم أبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور لإتخاذ اللازم.