«الأرصاد الجوية» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع الجاري

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري وذلك على كافة الأنحاء، إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على محافظات القاهرة ما بين 35 و36 درجة، في حين تتراوح بين 42 و43 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البلاد تتأثر حاليًا بموجة طقس شديدة الحرارة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، نظرًا لوجود رياح شرقية شديدة الحرارة آتية من مناطق شبه الجزيرة العربية، وتؤثر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت «غانم»، إلى أنّنا الآن في فصل الخريف، وهو معروف بتقلباته الجوية السريعة والحادة خاص في نصفه الأول، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من موجات الحرارة العالية على جميع مدن الجمهورية، بسبب الكتل الهوائية الحارة، لهذا سنشعر بوجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، وتسود أجواء حارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يسود جو معتدل مع بداية ساعات المساء، بسبب وجود الرياح الشمالية الشرقية والغربية في بعض الأحيان، ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26