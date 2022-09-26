درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-9-2022.. شديد الحرارة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وذكر خبراء الأرصاد أنّ حالة الطقس على البلاد، تكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل ليلًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك تساقط أمطار اليوم على كلا من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب المعلن من خبراء الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، جاءت كالآتي:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26