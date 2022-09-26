عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا

ينطلق الفيلم الروائي «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان في جولة عروض بأوروبا، ويشارك ضمن فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة، الذي ينطلق في مدينة فلورنسا الإيطالية في الفترة من 4 حتى 9 أكتوبر، ويُقام عرض الفيلم يوم الجمعة 7 أكتوبر الساعة 9 مساءً بتوقيت فلورنسا وذلك بحضور المخرج.

كما يُعرض فيلم بنات عبدالرحمن، ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا الذي ينطلق في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد جولة من العروض الناجحة في دور العرض في الإمارات العربية المتحدة وتونس، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر. وأيضاً استمر عرض الفيلم في دور السينما الأردنية 8 أسابيع على التوالي، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز.

جولة فيلم بنات عبدالرحمن في المهرجانات السينمائية

وكان «بنات عبدالرحمن» قد شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي ولاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجارياً ومن المقرر إطلاقه قريباً في مصر وباقي الدول العربية.

وفاز «بنات عبدالرحمن» بجائزة الجمهور (الفهد الذهبي) لأفضل فيلم روائي من مهرجان «إسبينيو» السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. وفاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بأمريكا.

أبطال وأحداث فيلم بنات عبدالرحمن

فيلم «بنات عبدالرحمن» بطولة صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، إنتاج صبا مبارك وآية وحوش

«بنات عبدالرحمن» هم أربع أخوات مختلفات تضطرهنّ الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهنّ عن بعض لحل لغز اختفاء والدهنّ المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهنّ أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.