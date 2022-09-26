وصول 10 آلاف سائح إلى الغردقة ومرسى علم على متن 70 رحلة طيران

وصل 10 آلاف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، اليوم الاثنين، إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، وذلك على متن 70 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبية متعددة، بينها ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا، وفقاً لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وقال مصدر ملاحي، إن مطاري الغردقة ومرسى علم استعدا لاستقبال الآلاف من السائحين، خاصة مع زيادة السياحة الأجنبية وتحسن الأحوال الجوية داخل مدينة الغردقة، وهي المدينة التي تجذب السائحين من جميع الجنسيات، مشيراً إلى الاستعداد الكامل لاستقبال السائحين في مطار الغردقة، لافتاً إلى أن مطار مرسى علم استقبل 6 رحلات طيران معظمها من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا.

فيما أوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنه يتم استقبال آلاف السائحين الأجانب عبر رحلات الطيران يوميا من مختلف الجنسيات الأجنبية، ويتصدر السائحين الألمان والإيطاليين والبولنديين قائمة الأكثر وصولا إلى شواطئ الغردقة ومرسى علم.

الاحتفالات بيوم السياحة العالمي

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم استعدت لاحتفالات يوم السياحة العالمي بمشاركة آلاف السائحين على الشواطئ المختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية من قبل كافة الأجهزة التنفذية.