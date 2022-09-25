مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح اليوم.. على 101 رحلة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الأحد، 101 ‪ رحلة قادمة من مطارات أوروبا، وتقل حوالي 15 ألف سائح من 11 دولة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وتستعد سلطات مطار الغردقة الدولي لاستقبال 5 رحلات روسية تقل حوالي 1500 سائح روسي، لقضاء إجازاتهم على شواطئ المدينة.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة لـ«الوطن»، إن عددا من الشركات السياحة الروسية أعلنت تسيير رحلات طيران سياحية من مطارات روسيا إلى الغردقة بصفة أسبوعية، وتقل الآلاف من السائحين.

توافد رحلات الطيران الروسي

وأكد «جمعة»، أن معدلات توافد الرحلات الطيران الروسية تشهد ارتفاعا ملحوظا، ومن المتوقع زيادة أعداد السائحين الروس خلال الأيام المقبلة عقب قرار التعامل بالروييل الروسي، ما يسهل التحويلات المالية بين مصر وروسيا، خاصة أن ذلك يحمل ميزت للسائحين الروس في سداد مستحقات الفنادق.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وكشف «جمعة»، أن مطار الغردقة الدولي يستقبل اليوم 84 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، تقل نحو 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك بالإضافة إلى 1500 سائح روسي عبر 5 رحلات اليوم.