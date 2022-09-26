إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب سيارة ومشاجرة

أُصيب 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بمراكز بيلا، وقلين، والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء الفحوصات والإسعافات المطلوبة.

حوادث متفرقة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين فى حوادث متفرقة.

انقلاب سيارة ومشاجرة

وتبين إصابة كل من «أ.أ.م»، 33 عاماً، و«م.ب.م»، 33 عاماً، مقيمان بقرية الحصفة مركز الرياض، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة.

كما أُصيب «م.ا.م»، 30 عاماً، مقيم بمدينة بيلا، باشتباه نزيف بالمخ، و«م.م.ع»، 38 عاماً، مقيم بقرية نشرت مركز قلين، بجروح وكدمات، نتيجة مشاجرة، فيما أُصيب الطفل «ع.ا.ع.ح»، 10 أعوام، مقيم بقرية الشين بمركز كفر الشيخ، باشتباه نزيف في البطن، نتيجة السقوط من علو، وحُجزه في عناية الأطفال.

وحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابات المختصة وجهات التحقيق للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.