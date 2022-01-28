التعليم تعلن المحذوفات من مادة التربية الدينية للثانوية العامة «دمج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات المحذوفة الخاصة بالمدارس التي بها «طلاب دمج»، لمادة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب، وأسوة بالأعوام السابقة، حذفت الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية لمادة التربية الدينية، تخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي.

الأجزاء المقررة لحفظ الدين الإسلامي للثانوية العامة لطلاب الدمج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المقررة في الحفظ للتربية الدينية الإسلامية وهي كالتالي:

- الدرس الأول: من سورة لقمان الآيات من 1- 10 تلاوة وتفسير وحفظ والآيات من 11- 34 للتلاوة فقط.

- تابع الدرس الأول: سورة النور: آداب وأحكام الآيات من 11- 16 تلاوة وتفسير وحفظ، والآيات من 17- 22 للتلاوة فقط.

محذوفات التربية الدينية الإسلامية

وبالنسبة للدروس المحذوفة للتربية الدينية الإسلامية، التي حددتها الوزارة، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية، وهي كالتالي:

- الوحدة الأولى الدرس الثاني: الدعوة إلى الله عز وجل.

- الوحدة الثانية الدرس الأول: من السنن الكونية.

- الوحدة الثالثة الدرس الأول: جراء الابتلاء.

- الوحدة الرابعة الدرس الأولي: الإسلام وعالم الغيب، الدرس الثاني: أساليب الرسول.

-الوحدة الخامسة: الدرس الأول: الإسلام وفقه التكافل.

الوحدة السادسة الدرس الثالث: صيانة الأعراض في الإسلام.

المحذوفات بالتربية الدينية المسيحية

كما حددت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات الخاصة بالتربية الدينية المسيحية للثانوية العامة 2022 لطلاب الدمج كالتالي:

- الدرس الثاني من الوحدة الثانية: معالم الطريق الروحي (الخلوة الروحية).

- الدرس الأول من الوحدة الثالثة الإلحاد.

- الدرس الأول من الوحدة الرابعة: العمل المسكوني ومجالس الكنائس.

- الدرس الثالث من الوحدة الخامة والزواج المسيحي.